Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Министерство экономики: доходы населения в 2021 году должны вырасти более чем на 7%

Министерство экономики: доходы населения в 2021 году должны вырасти более чем на 7%

Доходы населения в следующем году должны вырасти более чем на 7% в номинальном выражении. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета Министров, где обсуждаются проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год, пишет БЕЛТА.


"Наша ключевая задача на 2021 год – обеспечить социальную стабильность, рост благосостояния населения и запустить новый инвестиционный цикл для восстановительного роста экономики. Для выполнения этой задачи мы подготовили проект указа, который состоит из двух блоков – социального и экономического. Первое из четырех ключевых направлений социального блока связано с доходами населения. Стоит задача обеспечить прирост доходов людей более чем на 7% в номинальном выражении", – сказал Александр Червяков.

Вторая задача – не допустить роста цен на социально значимые товары выше уровня инфляции.

Третья – уровень безработицы не должен превысить 4,4%.

Четвертая задача – построить в 2021 году около 4 млн кв. м жилья, из них приблизительно 1 млн кв. м – с государственной поддержкой.


В экономическом блоке ставится задача запустить новый инвестиционный цикл для восстановления роста экономики. "Мы видим, что объем инвестиций может возрасти до 34 млрд рублей. Из этого объема 70% инвестиций будет направлено на модернизацию и создание новых производств", – отметил Александр Червяков.

По оценке Министерства экономики, рост ВВП Беларуси в 2021 году может составить 1,8%. Как пояснил министр, ставка делается на рост внутреннего потребления со стороны населения, вторая составляющая роста ВВП – наращивание инвестиций, третий фактор – экспорт.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
МТЗ и Приморский край сформируют план поставок техники на три года
Как выглядеть герцогиней: стилисты раскрыли секреты внешности Кейт Миддлтон
Следующие президентские и парламентские выборы в Сербии пройдут не позднее 3 апреля 2022 года
Словенец Примож Роглич победил на первом этапе "Вуэльты Испании - 2020"
Льготы и преференции по аренде по указу "О поддержке экономики" составили Br30,8 млн
Хоккеисты минской "Юности" победили "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси
В Минске легковушка сбила 13-летнего велосипедиста
Задержан протестующий, который разбил стекло в машине ОМОН и бросил ящик в милиционера
Минздрав актуализировал перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19
В Ветковском районе опрокинулась лодка - утонул рыбак
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Кунсткамера
Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой
Политолог Денис Буконкин: Соседние страны решили воспользоваться политической ситуацией в Беларуси
Условия реализации инвестпроекта по строительству комплекса "Минск-Мир" усовершенствуют
Лискович: для решения вопросов граждан необходимо выстраивать диалог, основанный на взаимопонимании
Два матча волейболисток "Минчанки" в российской суперлиге перенесены
Косолапого угонщика запечатлели на видео в США
Пиневич отметил роль представителя ВОЗ в создании здравосохраняющей среды
В Беларуси с помощью МБРР реализуют проект по модернизации высшего образования
Cловенский велосипедист Ян Тратник выиграл 16-й этап "Джиро д'Италия-2020"
В Мозыре обсудили актуальные вопросы по развитию сферы культуры
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Оголтелая власть меньшинства
Леди Гага в откровенном наряде призвала голосовать на выборах президента США
В Вероне открылась фотовыставка, посвященная ключевым событиям Второй мировой войны
В Жлобинском районе погиб 7-летний мальчик
Двоих жителей Речицкого района задержали за незаконный оборот наркотиков
Министерство экономики: доходы населения в 2021 году должны вырасти более чем на 7%
В музее истории Великой Отечественной войны покажут лучшие советские плакаты военных лет
Головченко: в 2021 году ожидается восстановительный рост экономики и запуск нового инвестцикла
В Гомеле пьяный молодой бесправник на каршеринговом авто спровоцировал погоню ГАИ
Митрополит Вениамин: творить добро – в этом и есть залог существования общества
Минчанин пострадал от неправильного использования обогревателя в собственной квартире
мнение
Юрий ТЕРЕХ
Разорвать круг ненависти
Головченко: лоббисты бюджетных допрасходов должны предложить реальные источники доходов
В Шумилинском районе пьяный хулиган разбил 25 окон
Радюкевич: с каждым годом ставка в ломбардах падает
В Великобритании добровольцев заразят COVID-19 для испытания вакцин
Тыква, яблоко и специи. Как заварить кофе по-осеннему
Соболенко и Мертенс пробились в четвертьфинал турнира в Остраве в парном разряде
Блогер-изобретатель из США придумал, как защитить себя от Covid-19
Появился ноябрьский гороскоп для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье
Минюст США подал иск против Google
В Гродно на диалоговой площадке обсудили вопросы конституционного реформирования и партийного строительства
мнение
Всеволод ШИМОВ
Brexit по-прежнему в тумане
Лукашенко предостерег от повторения украинского или карабахского сценариев в Беларуси
В Минобороны прокомментировали приходящие белорусам по электронной почте сообщения о явке в военкомат
Врач рассказала, какая привычка повышает риск остеопороза
Авторы
СКАНИРУЙТЕ