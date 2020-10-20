Доходы населения в следующем году должны вырасти более чем на 7% в номинальном выражении. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета Министров, где обсуждаются проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год, пишет БЕЛТА.
"Наша ключевая задача на 2021 год – обеспечить социальную стабильность, рост благосостояния населения и запустить новый инвестиционный цикл для восстановительного роста экономики. Для выполнения этой задачи мы подготовили проект указа, который состоит из двух блоков – социального и экономического. Первое из четырех ключевых направлений социального блока связано с доходами населения. Стоит задача обеспечить прирост доходов людей более чем на 7% в номинальном выражении", – сказал Александр Червяков.
Вторая задача – не допустить роста цен на социально значимые товары выше уровня инфляции.
Третья – уровень безработицы не должен превысить 4,4%.
Четвертая задача – построить в 2021 году около 4 млн кв. м жилья, из них приблизительно 1 млн кв. м – с государственной поддержкой.
В экономическом блоке ставится задача запустить новый инвестиционный цикл для восстановления роста экономики. "Мы видим, что объем инвестиций может возрасти до 34 млрд рублей. Из этого объема 70% инвестиций будет направлено на модернизацию и создание новых производств", – отметил Александр Червяков.
По оценке Министерства экономики, рост ВВП Беларуси в 2021 году может составить 1,8%. Как пояснил министр, ставка делается на рост внутреннего потребления со стороны населения, вторая составляющая роста ВВП – наращивание инвестиций, третий фактор – экспорт.
Фото: БЕЛТА
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Министерство экономики: доходы населения в 2021 году должны вырасти более чем на 7%
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