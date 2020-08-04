Министерство антимонопольного регулирования и торговли уточнило порядок ведения списка поставщиков, временно не допускаемых к госзакупкам

Документ вносит изменения в инструкцию о порядке формирования и ведения такого списка. Перечень оснований для досрочного исключения из него дополнен., – отметили в пресс-службе МАРТ. Если эта информация была недостоверной, юрлицо или физлицо заново подлежит включению в список на два года, при этом с учетом срока, в течение которого оно ранее там находилось.Повторное исключение из списка юридического или физического лица, в том числе ИП, на основании заявления уже не производится.Данное постановление направлено на поддержку отечественных производителей, подчеркнули в ведомстве.