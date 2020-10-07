Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило госрегулирование цен на гречку до конца года

Предельная максимальная оптовая надбавка к отпускной цене производителя (импортера) на гречневую крупу установлена в размере 10 процентов, предельная максимальная торговая надбавка к этой же цене с учетом оптовой надбавки – в размере 25 процентов.Цены на гречневую крупу будут формироваться с учетом конъюнктуры рынка, однако не выше предусмотренных указанным выше постановлением ограничений.Ранее продление в Беларуси срока государственного регулирования цен на гречку согласовала Коллегия ЕЭК. Введение госрегулирования было обусловлено сокращением валового сбора гречихи в РФ и, как следствие, ростом цен на гречневую крупу.