Министерства культуры Беларуси и России проведут совместное заседание в Национальной библиотеке Беларуси

В масштабной встрече примут участие министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич и министр культуры России Ольга Любимова, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Также в российскую делегацию, которая посетит Минск, вошли руководитель Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 Александр Школьник, руководитель Государственного центрального музея кино Лариса Солоницына, руководитель Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья Овчарова, руководитель Государственного музейно-выставочного центра «Росфото» Захар Коловский, руководитель Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина, руководитель Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев, руководитель Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова, руководитель Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Александр Барков, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский, генеральный директор Российской национальной библиотеки Александр Вершинин, директор Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Дмитрий Гринченко.План сотрудничества между министерствами культуры двух стран был принят на 2019–2021 годы. Основные разделы Плана предусматривают проведение совместных мероприятий в таких сферах, как музейное дело, театральное и исполнительское искусство, кинематография, библиотечное дело. Особо выделено взаимное участие сторон на высоком представительском уровне в ключевых мероприятиях, проводимых в России и Беларуси. Например, в Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» и Санкт-Петербургском международном культурном форуме.