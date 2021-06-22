Мининформ разъяснил вводимые с 26 июня изменения в законы по вопросам СМИ

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В закон от 17 июля 2008 года № 427-З "О средствах массовой информации" внесены некоторые поправки. Это регулируется законом № 110-З "Об изменении законов по вопросам средств массовой информации" от 24 мая 2021 года.Так, был расширен перечень субъектов хозяйствования, которые не могут выступать в качестве учредителей СМИ. Теперь к этой группе отнесут владельцев интернет-ресурсов, сетевых изданий. Ограничение доступа будет действительно три года.В течение 5 лет не смогут также получить регистрацию лица, которые ранее были участником (собственником имущества) организации, признанной экстремистской.Некоторые изменения затронули и порядок регистрации СМИ, ведения Государственного реестра средств массовой информации.– объяснила специалист.Виктория Мелешко подчеркнула: юридические лица, на которые возложены функции редакции СМИ, обязаны не допускать распространения информации, которую данный закон и иные законодательные акты запрещают распространять. Журналисты должны тщательно следить за тем, чтобы недостоверные сведения, которые могут причинить вред государственным или общественным интересам, а также информация, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство или деловую репутацию физических либо юридических лиц, не распространялись.Журналиста могут лишить аккредитации, если нарушил требования и (или) не исполнил обязанности, регулируемые ст. 34 и п. 2 ст. 52 настоящего закона; совершил умышленное противоправное деяние при осуществлении профессиональной деятельности; нарушил установленный порядок аккредитации. Это также распространяется на случаи, если юрлицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен порядок аккредитации.