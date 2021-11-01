Мининформ подтвердил блокировку сайта regnum и ряда других

На минувшей неделе Министерство информации направило в БелГИЭ очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее. Такая информация размещена на сайте ведомства.
Отмечается, что в их числе euroradio.fm, regnum.ru, belsat.eu, spring96.org, svaboda.org.
Министерство информации проводит постоянную работу по выявлению идентификаторов интернет-ресурсов, позволяющих получить доступ к сайтам, в отношении которых ранее приняты решения об ограничении доступа, в том числе копий таких интернет-ресурсов.