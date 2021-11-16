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Мининформ осуждает действия польских силовиков в отношении отечественных и зарубежных журналистов

Министерство информации Беларуси осуждает действия польских силовиков в отношении отечественных и зарубежных журналистов, работающих на белорусско-польской границе, сообщают на сайте ведомства.

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В результате применения с польской стороны спецсредств многие из представителей СМИ пострадали от действия неизвестной химической жидкости, вызывающей слезотечение, кашель, удушье, и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Повреждена также фото- и видеоаппаратура.

Подобные действия Мининформ расценивает как неприкрытое препятствование журналистам в осуществлении своей профессиональной деятельности и незаинтересованность официальных польских властей в объективном и всестороннем освещении событий, происходящих на белорусско-польской границе. 

Видео: БСЖ
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