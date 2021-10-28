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  2. Мининформ ограничил доступ к ряду новостных интернет-ресурсов

Мининформ ограничил доступ к ряду новостных интернет-ресурсов

Министерство информации ограничивает доступ к определенным новостным интернет-ресурсам, сообщает БЕЛТА


Об этом рассказал первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич.

– Министерством информации 28 октября принято решение об ограничении доступа к новостным порталам Deutsche Welle, "Настоящее время" и "Новый час". Такая мера принята на фоне того, что на указанных медиаплощадках распространяются гиперссылки на материалы, признанные экстремистскими на основании соответствующих решений суда, – пояснил он. 

Первый замминистра напомнил, что в соответствии со ст. 19 Закона "О противодействии экстремизму" не допускается распространение экстремистских материалов. 

– При этом ст. 38 Закона о СМИ установлен прямой запрет на распространение в том числе гиперссылок на подобные материалы, – добавил он. – Наше ведомство в рамках предоставленных полномочий продолжит контроль за соблюдением национального законодательства и планирует и дальше принимать меры, которые позволят защитить информационное пространство Беларуси. 

Фото из архива БЕЛТА
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