Мининформ ограничил доступ к ряду новостных интернет-ресурсов

Министерство информации ограничивает доступ к определенным новостным интернет-ресурсам, сообщает БЕЛТА.
Об этом рассказал первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич.
– Министерством информации 28 октября принято решение об ограничении доступа к новостным порталам Deutsche Welle, "Настоящее время" и "Новый час". Такая мера принята на фоне того, что на указанных медиаплощадках распространяются гиперссылки на материалы, признанные экстремистскими на основании соответствующих решений суда, – пояснил он.
Первый замминистра напомнил, что в соответствии со ст. 19 Закона "О противодействии экстремизму" не допускается распространение экстремистских материалов.
– При этом ст. 38 Закона о СМИ установлен прямой запрет на распространение в том числе гиперссылок на подобные материалы, – добавил он. – Наше ведомство в рамках предоставленных полномочий продолжит контроль за соблюдением национального законодательства и планирует и дальше принимать меры, которые позволят защитить информационное пространство Беларуси.
Фото из архива БЕЛТА