За продажу запрещенных веществ ограничен доступ к 99 интернет-ресурсам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство информации.
– В результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел, Министерство информации 26 апреля приняло решение об ограничении доступа к 99 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, – прокомментировали в ведомстве.
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Мининформ ограничил доступ к 99 интернет-ресурсам за продажу наркотиков
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