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Мининформ: доступ к интернет-ресурсу kp.by ограничен

На основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовете Безопасности Министерство информации 29 сентября приняло решение  ограничить доступ к интернет-ресурсу kp.by. Об этом сообщают на сайте Мининформа. 

Фото: pixabay.com

В ведомстве отметили, что на интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством. 

В соответствии со ст. 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, способной причинить вред национальным интересам. 
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