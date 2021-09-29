Мининформ: доступ к интернет-ресурсу kp.by ограничен

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В ведомстве отметили, что на интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством.В соответствии со ст. 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, способной причинить вред национальным интересам.