Мининформ: документы на прекращение выпуска газеты "Комсомольская правда" в Беларуси" не поступали

Документы на прекращение выпуска газеты "Комсомольская правда" в Беларуси" в Министерство информации не поступали. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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"В связи с распространением 5 октября информации о прекращении работы представительства "Комсомольской правды" в Беларуси" сообщаем, что на сегодняшний день в Министерство информации документы на прекращение выпуска газеты "Комсомольская правда" в Беларуси" не поступали. Вместе с тем 5 октября в Мининформ обратилось ЗАО "БелКП-ПРЕСС" (субъект хозяйствования Республики Беларусь) с просьбой о возобновлении доступа к интернет-ресурсу www.kp.by, – отметили в ведомстве. – При этом в письме за подписью генерального директора ЗАО С.В. Янковича указано, что они принимают во внимание правовую оценку, которая была дана рассматриваемой публикации, и гарантируют доведение данной правовой оценки до работников редакции с целью недопущения в последующем появления материалов, нарушающих требования законодательства".
Данное обращение будет рассмотрено в установленном законодательством порядке, подчеркнули в Министерстве информации.