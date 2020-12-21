Минимальную зарплату в Беларуси планируют поднять в 2021 году до 400 рублей

Так, ее увеличат на BYN 25. Это предусмотрено основными направлениями бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2021-2023 годы.Рост зарплаты работников бюджетной сферы во всех отраслях предусматривается в 2021 году на уровне 105,4% к 2020 году в среднегодовом исчислении.Фонд оплаты труда в бюджетном секторе запланирован исходя из двухэтапного повышения. На первом этапе (с 1 января 2021 года) базовая ставка для оплаты труда бюджетников вырастет до BYN 195, на втором этапе (по мере выхода на целевой сценарий) планируется дополнительное повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.В опережающем порядке предусматривается увеличение зарплаты низкооплачиваемых категорий работников образования (воспитателей и помощников воспитателей дошкольного образования), культуры (работников библиотек, музеев, клубов) и социальной.С учетом этих подходов фонд оплаты труда бюджетного сектора (с отчислениями) на 2021 год оценивается в сумме BYN 16,5 млрд.