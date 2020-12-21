Минимальную зарплату в Беларуси планируют увеличить в следующем году: она будет составлять BYN 400, сообщает БЕЛТА.
Так, ее увеличат на BYN 25. Это предусмотрено основными направлениями бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2021-2023 годы.
Рост зарплаты работников бюджетной сферы во всех отраслях предусматривается в 2021 году на уровне 105,4% к 2020 году в среднегодовом исчислении.
Фонд оплаты труда в бюджетном секторе запланирован исходя из двухэтапного повышения. На первом этапе (с 1 января 2021 года) базовая ставка для оплаты труда бюджетников вырастет до BYN 195, на втором этапе (по мере выхода на целевой сценарий) планируется дополнительное повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
В опережающем порядке предусматривается увеличение зарплаты низкооплачиваемых категорий работников образования (воспитателей и помощников воспитателей дошкольного образования), культуры (работников библиотек, музеев, клубов) и социальной.
С учетом этих подходов фонд оплаты труда бюджетного сектора (с отчислениями) на 2021 год оценивается в сумме BYN 16,5 млрд.
Опубликовано:
412
Минимальную зарплату в Беларуси планируют поднять в 2021 году до 400 рублей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: САЗОНОВ Андрей