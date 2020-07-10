Минимальная заработная плата и денежные доходы населения за июнь не индексируются

По информации Белстата, индекс потребительских цен за июнь 2020 года к маю этого же года составил 100,2 процента, к январю 2020 года – 102,5 процента.Поскольку индекс потребительских цен за прошлый месяц не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, – денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за июнь индексации не подлежат.Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2020 года в размере 375 рублей постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года № 582.Одновременно Министерство труда и социальной защиты проинформировало, что индекс потребительских цен за июнь 2020 года не превысил пятипроцентного порога к месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума (май 2020-го). Таким образом, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за июнь не подлежат.Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).Денежные доходы населения за июнь 2020 года, подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 246 рублей 78 копеек.