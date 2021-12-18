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  2. Мини-трактор в подарок: воспитанникам детского дома семейного типа из Россонского района вручили «Беларус»

Мини-трактор в подарок: воспитанникам детского дома семейного типа из Россонского района вручили «Беларус»

Необычный подарок получили сегодня воспитанники детского дома семейного типа из агрогородка Клястицы Россонского района. Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев и начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома в присутствии руководства района вручили им новенький мини-трактор «Беларус».

Супруги Котовы воспитывают сейчас шестерых ребят, оставшихся без попечения биологических родителей. И, как оказалось, история столь нетрадиционного предновогоднего сюрприза для них весьма неординарна. Год назад, в рамках акции «Наши дети» поздравляя воспитанников этого семейного детдома с предстоящим праздником, Владимир Терентьев взял на заметку случайную реплику. Приемный папа, Анатолий Анатольевич, рассказывал тогда о том, как вместе с женой приучает ребят к работе на земле. Сам всю жизнь трудился в местном хозяйстве механизатором, супруга тоже знатная огородница. Вырастили двоих собственных детей, подрастают четверо внуков – все люди старательные, работящие. А теперь под чутким руководством взрослых, с удовольствием занимаются выращиванием овощей и шестеро воспитанников – шестнадцатилетняя Даша, четырнадцатилетние Игорь и Руслан, двенадцатилетняя Юля, одиннадцатилетний Андрей и даже трехлетний Даниил.

– Нам бы трактор, – помечтал тогда вслух Анатолий Котов. – Можно было бы и земельный надел увеличить – теплицы, грядки, сад… Площадей уже не хватает, хотя полностью обеспечиваем свою семью всем необходимым – не только овощами, но и ягодами, фруктами. Супруга, Анна Леонидовна, вместе с девчонками варенье варит, компоты катает. Продукты вкусные, экологически чистые. Еще и соседей угощаем. Обрабатываем примерно полгектара, но мы бы и гектар потянули. Хотелось бы и подсобное хозяйство увеличить – пока только куры да утки. Но только проблема в том, что голыми руками-то много не сделаешь…



Что ж, мечты должны сбываться. И вот она, техника-мечта, сверкая свежей краской, украшенная бантами и яркими воздушными шариками, прибыла прямо во двор. В придачу к «Беларусу» в детский дом семейного типа доставили и прицепной инвентарь – специальный трехкорпусный плуг. Кстати, этот красивый двухэтажный коттедж, где и пропишется тракторок, был построен здесь, в центре Клястиц, семь лет назад. Старшие воспитанники семьи Котовых и были первыми новоселами. Вместе со взрослыми разбивали клумбы, обустраивали игровую площадку, украшали усадьбу фигурками забавных мультяшных героев.


… Итак, сбылось! Компактный мини-трактор красного цвета нежно фыркает мотором и подмигивает фарами. Первым за руль садится трехлетний Даниил. Доволен…


– Подарок со смыслом, – улыбается Владимир Терентьев. – Пусть ребята, которые растут здесь в заботе и внимании, учатся крепко стоять на ногах, любить свою малую родину, быть самостоятельными во всех делах. И первые трудовые навыки, полученные тут, в семейном детском доме, станут отличным фундаментом для построения в будущем их собственных крепких и надежных семей.


Елка, сладкие подарки и праздничный стол – в этот день ребят ждали и другие сюрпризы. Пусть же и дальше их жизнь будет щедра на радостные события и искреннюю заботу.

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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