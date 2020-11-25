«Мингорсвет» украсит праздничной иллюминацией еще некоторые места столицы

– поделился заместитель начальника электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет» Игорь Пятигорец.Игорь Пятигорец пояснил: на центральных проспектах иллюминация останется. Ее длина – около 150 км. Используется почти три тысячи гирлянд. Помимо этого, в городе установлено почти 1700 световых плоскостных фигур на опорах освещения, на площадях и улицах размещено 365 объемных конструкций.