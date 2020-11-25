К зимним праздникам световая иллюминация будет установлена на четырех новых участках городских дорог, сообщает «Минск-Новости».
– Занимаемся световым оформлением на участке ул. Маяковского – Денисовской и пр. Дзержинского – Жукова, а также перекрестка ул. Ванеева и пр. Рокоссовского, пересечения ул. Павла Шпилевского с Игуменским трактом. На данных участках появятся иллюминация и световые элементы на опорах освещения праздничной тематики, – поделился заместитель начальника электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет» Игорь Пятигорец.
Игорь Пятигорец пояснил: на центральных проспектах иллюминация останется. Ее длина – около 150 км. Используется почти три тысячи гирлянд. Помимо этого, в городе установлено почти 1700 световых плоскостных фигур на опорах освещения, на площадях и улицах размещено 365 объемных конструкций.
Опубликовано:
615
«Мингорсвет» украсит праздничной иллюминацией еще некоторые места столицы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter