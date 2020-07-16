Мингорисполком высказался о ситуации с Красным костелом

Согласно действующему законодательству, организация, которой передано в безвозмездное пользование госимущество, обязана возмещать расходы по земельному налогу, налогу на недвижимость, а также по начисленной амортизации, отметили в телеграм-канале столичной мэрии.

Мингорисполком рассказал, почему Красному костелу начисляются ежемесячные платежи в сумме 14,3 тыс. рублей.

Дело в том, что Красный костел является собственностью государства и имеет статус историко-культурной ценности Беларуси, а в 2013 году он был передан из республиканской в коммунальную собственность Минска, где его закрепили за КУП "Минская спадчина".

– В то же время на основании договора, заключенного с предприятием, религиозная община "Римско-католический приход святого Симона и святой Елены" получила в безвозмездное пользование два объекта недвижимости: дом настоятеля и здание костела общей площадью 3,3 тыс. кв. м, – пояснили в Мингорисполкоме.

И добавили, что, согласно действующему законодательству, организация, которой передано в безвозмездное пользование государственное имущество, обязана возмещать расходы по земельному налогу, налогу на недвижимость, а также по начисленной амортизации.

– На этом основании приходу и начисляются ежемесячные платежи в сумме 14,3 тыс. рублей. С июня прошлого года начисления не оплачиваются, задолженность составляет более 166 тысяч рублей, – разъяснили в мэрии.