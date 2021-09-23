В Мингорисполкоме рассказали о ценах на сезонных сельхозярмарках

С 18 сентября по 14 ноября в соответствии с решением Мингорисполкома в столице проходят сельскохозяйственные ярмарки, на которых реализуется плодоовощная продукция, продовольственные и непродовольственные товары отечественного производства. Главный специалист отдела торговли и услуг главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Оксана Соприх рассказала о том, как формируются цены на товары, и поделилась результатами первых ярмарок.





– Цены на ярмарках формируются исходя из конъюнктуры рынка, – отметила специалист. – В начале сезона они могут быть выше, чем спустя некоторое время. Количество предложений для покупателей увеличивается, цены снижаются.

Как уточнила Оксана Соприх, в минувшие выходные на ярмарках установились следующие цены: картофель – от 90 коп. до 1,2 руб., капуста – от 1 руб. до 1,2 руб., лук и морковь – от 1 до 1,5 руб.

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