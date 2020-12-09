В Мингорисполкоме обозначили причины кратковременного исчезновения флага на площади Государственного флага в столице, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».
– Специалисты «Горремавтодор Мингорисполкома» проверяли работу механического и электрического оборудования флагштока в рамках технического обслуживания, которое проводится по графику. После проверки флаг вернули на место, – сказано в сообщении предприятия.
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Мингорисполком рассказал о работах на площади Государственного флага
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Фото: Александр КУШНЕР