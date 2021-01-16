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Мингорисполком: проблема ЖК "Грушевский посад" требует кардинальных решений

Ситуация с долгостроем жилого комплекса "Грушевский посад" в Минске требует кардинального решения, оно вырабатывается. Об этом рассказал сегодня в ходе прямой телефонной линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, сообщает БЕЛТА.

Фото носит иллюстративный характер

По словам Дмитрия Микуленка, в столице два основных проблемных долгостроя в сфере жилищного строительства: ЖК "Апрель", расположенный на ул. Быховской, и "Грушевский посад" по адресу пр. Дзержинского – ул. Щорса.

– По Быховской первый пусковой введен, второй сейчас в работе, надеемся, что он будет достроен. Пока мы там вмешиваемся только административными рычагами, – сказал Дмитрий Микуленок.

Отмечается, что с жилым комплексом "Грушевский посад" проблема серьезнее. На данный момент специалисты совместно с уполномоченными органами отрабатывают несколько вариантов решений. 

Строительные работы на объекте с многоквартирными жилыми домами с подземными гараж-стоянками были приостановлены еще весной 2020 года. Процент готовности секций № 1 и 2 – 93. Секции № 3, 4 – 30%. Заказчиком является ООО "Жилстройкомплект", владелец компании находится за границей.

Фото: pixabay.com
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