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  2. Мингорисполком получил право продавать очередникам жилье с ограниченной прибылью госзастройщика

Мингорисполком получил право продавать очередникам жилье с ограниченной прибылью госзастройщика

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 октября подписал Указ № 382 "О жилых помещениях г. Минска". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Фото: БЕЛТА

В соответствии с документом Минскому горисполкому предоставляется право с согласия городского Совета депутатов принимать решения о продаже гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске, жилых помещений, построенных государственными застройщиками за счет собственных средств. Продажа таких помещений будет осуществляться без проведения аукционов по их фактической стоимости с ограниченной прибылью в размере не более 5%.

Также увеличивается доля жилых помещений коммунального жилищного фонда Минска, которые могут быть предоставлены в качестве арендного жилья в первоочередном порядке гражданам из числа судей, прокурорских работников, госслужащих, молодых специалистов, прибывших по распределению, работников при назначении на должности в случае их переезда из другого населенного пункта, научных работников, работников сфер здравоохранения, культуры, образования, спорта, военнослужащих и приравненных к ним лиц.
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