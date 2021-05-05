Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 8 мая

Телефонные линии с 9:00 до 12:00 в субботу проведут:заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121),заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222),первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Чеснок Игорь Николаевич (80232331237),первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),первый заместитель председателя Минского облисполкома Левкович Сергей Викторович (80175004160),управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869),первый заместитель председателя Минского горисполкома Микуленок Дмитрий Михайлович (80172224444).В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Мингорисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблем. Такие прямые линии начались в январе 2015 года и проводятся по субботам.