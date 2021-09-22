Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 25 сентября

Прямые телефонные линии 25 сентября пройдут с 9:00 до 12:00.Заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич ответит на вопросы граждан, полученные по номеру 80162213121.Задать вопросы заместителю председателя Витебского облисполкома Белоусу Владимиру Николаевичу можно по телефону 80212222222.Номер для обращения к первому заместителю председателя Гомельского облисполкома Чесноку Игорю Николаевичу – 80232331237.Заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович проведет в субботу прямую линию по телефону 80152735644.Номер заместителя председателя Минского облисполкома Кручанова Александра Владимировича – 80175004160.Направлять вопросы управляющему делами Могилевского облисполкома Дедкову Николаю Леонидовичу можно по телефону 80222501869.Заместитель председателя Минского горисполкома Трущенко Юрий Владимирович ответит на вопросы, которые граждане будут задавать по телефону 80172224444.