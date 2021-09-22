Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 25 сентября

В облисполкомах и Мингорисполкоме в ближайшую субботу пройдут прямые телефонные линии, информирует БЕЛТА.
Прямые телефонные линии 25 сентября пройдут с 9:00 до 12:00.
Заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич ответит на вопросы граждан, полученные по номеру 80162213121.
Задать вопросы заместителю председателя Витебского облисполкома Белоусу Владимиру Николаевичу можно по телефону 80212222222.
Номер для обращения к первому заместителю председателя Гомельского облисполкома Чесноку Игорю Николаевичу – 80232331237.
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович проведет в субботу прямую линию по телефону 80152735644.
Номер заместителя председателя Минского облисполкома Кручанова Александра Владимировича – 80175004160.
Направлять вопросы управляющему делами Могилевского облисполкома Дедкову Николаю Леонидовичу можно по телефону 80222501869.
Заместитель председателя Минского горисполкома Трущенко Юрий Владимирович ответит на вопросы, которые граждане будут задавать по телефону 80172224444.