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  2. Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 23 октября

Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 23 октября

В субботу с 9:00 до 12:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии, передает БЕЛТА.


Задать вопросы заместителю председателя Брестского облисполкома Борисюку Геннадию Иосифовичу можно по телефону 80162213121.

Номер председателя Совета депутатов Витебского облисполкома Терентьева Владимира Владимировича – 80212222222.

Обратиться к заместителю председателя Гомельского облисполкома Барановскому Андрею Анатольевичу предлагают по телефону 80232331237.

Первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Валеватый Юрий Николаевич ответит на вопросы по номеру 80152735644.

Направить жалобы и предложения председателю Совета депутатов Минского облисполкома Якубицкой Наталье Викторовне можно по телефону 80175004160.

Номер первого заместителя председателя Могилевского облисполкома Уласевича Анатолия Васильевича – 80222501869, а заместителя председателя Минского горисполкома Дороховича Александра Викентьевича – 80172224444.
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Фото: Павел БОГУШ
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