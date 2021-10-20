Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 23 октября

Задать вопросы заместителю председателя Брестского облисполкома Борисюку Геннадию Иосифовичу можно по телефону 80162213121.Номер председателя Совета депутатов Витебского облисполкома Терентьева Владимира Владимировича – 80212222222.Обратиться к заместителю председателя Гомельского облисполкома Барановскому Андрею Анатольевичу предлагают по телефону 80232331237.Первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Валеватый Юрий Николаевич ответит на вопросы по номеру 80152735644.Направить жалобы и предложения председателю Совета депутатов Минского облисполкома Якубицкой Наталье Викторовне можно по телефону 80175004160.Номер первого заместителя председателя Могилевского облисполкома Уласевича Анатолия Васильевича – 80222501869, а заместителя председателя Минского горисполкома Дороховича Александра Викентьевича – 80172224444.