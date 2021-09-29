Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 2 октября

Телефонные линии 2 октября проведут с 9:00 до 12:00.Задать вопросы заместителю председателя Брестского облисполкома Зайчуку Валентину Михайловичу можно по телефону (8-016) 221-31-21.Номер для обращения к заместителю председателя Витебского облисполкома Ефремову Борису Сергеевичу – (8-021) 222-22-22.Заместитель председателя Гомельского облисполкома Барановский Андрей Анатольевич проведет в субботу прямую линию по телефону (8-023) 233-12-37.Управляющий делами Гродненского облисполкома Курман Иван Иванович ответит на вопросы граждан по номеру (8-015) 273-56-44.Направлять вопросы председателю Минского областного Совета депутатов Якубицкой Наталье Викторовне можно по телефону (8-017) 500-41-60.Номер заместителя председателя Могилевского облисполкома Маслова Сергея Николаевича – (8-022) 250-18-69.Председатель Минского городского Совета депутатов Бугров Андрей Александрович ответит на вопросы, которые граждане будут задавать по телефону (8-017) 222-44-44.