Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 16 октября

Задать вопросы заместителю председателя Брестского облисполкома Ольшевскому Вадиму Ивановичу можно по телефону (8-016) 221-31-21.Номер заместителя председателя Витебского облисполкома Ефремова Бориса Сергеевича – (8-021) 222-22-22.Обратиться к заместителю председателя Гомельского облисполкома Привалову Владимиру Александровичу предлагают по телефону (8-023) 233-12-37.Заместитель председателя Гродненского облисполкома Пранюк Виктор Францевич ответит на вопросы по номеру (8-015) 273-56-44.Направить жалобы и предложения первому заместителю председателя Минского облисполкома Левковичу Сергею Викторовичу можно по телефону (8-017) 500-41-60.Номер заместителя председателя Могилевского облисполкома Страхара Руслана Борисовича – (8-022) 250-18-69, а первого заместителя председателя Минского горисполкома Микуленка Дмитрия Михайловича – (8-017) 222-44-44.