SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 16 октября

Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 16 октября

В субботу с 09:00 до 12:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии. Об этом сообщает БЕЛТА.


Задать вопросы заместителю председателя Брестского облисполкома Ольшевскому Вадиму Ивановичу можно по телефону (8-016) 221-31-21.

Номер заместителя председателя Витебского облисполкома Ефремова Бориса Сергеевича – (8-021) 222-22-22.

Обратиться к заместителю председателя Гомельского облисполкома Привалову Владимиру Александровичу предлагают по телефону (8-023) 233-12-37.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Пранюк Виктор Францевич ответит на вопросы по номеру (8-015) 273-56-44.

Направить жалобы и предложения первому заместителю председателя Минского облисполкома Левковичу Сергею Викторовичу можно по телефону (8-017) 500-41-60.

Номер заместителя председателя Могилевского облисполкома Страхара Руслана Борисовича – (8-022) 250-18-69, а первого заместителя председателя Минского горисполкома Микуленка Дмитрия Михайловича – (8-017) 222-44-44.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Павел БОГУШ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы