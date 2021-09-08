Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 11 сентября

Прямые телефонные линии 11 сентября пройдут с 9:00 до 12:00.Задать вопросы председателю Брестского облсовета депутатов Наркевичу Юрию Иосифовичу можно по телефону 80162213121.Заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич ответит на вопросы граждан, полученные по номеру 80212222222.Заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович проведет в субботу прямую линию по телефону 80232331237.Номер для обращения к заместителю председателя Гродненского облисполкома Пранюку Виктору Францевичу – 80152735644.Направлять вопросы первому заместителю председателя Минского облисполкома Левковичу Сергею Викторовичу можно по телефону 80175004160.Номер заместителя председателя Могилевского облисполкома Страхара Руслана Борисовича – 80222501869.Первый заместитель председателя Минского горисполкома Микуленок Дмитрий Михайлович ответит на вопросы, которые граждане будут задавать по телефону 80172224444.В Беларуси облисполкомы и Минский горисполком проводят прямые телефонные линии каждую неделю. Мероприятие направлено на повышение эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, устранение фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для быстрого решения возникающих у людей проблемных вопросов.