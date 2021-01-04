Прямые телефонные линии состоятся 9 января в Мингорисполкоме и облисполкомах. Об этом сообщает БЕЛТА.
Телефонные линии с 9:00 до 12:00 в субботу проведут:
- управляющий делами Брестского облисполкома Хвалько Георгий Николаевич (801622131 21),
- заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),
- заместитель председателя Гомельского облисполкома Барановский Андрей Анатольевич (80232331237),
- управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644),
- председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),
- заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),
- заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом "прямых линий" для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.
Фото: pixabay.com
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Мингорисполком и облисполкомы проведут 9 января прямые телефонные линии
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