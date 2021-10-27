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Мингорисполком и облисполкомы проведут 30 октября прямые телефонные линии

Прямые телефонные линии запланированы на субботу, 30 октября, в облисполкомах и Мингорисполкоме, передает БЕЛТА.


Телефонные линии с 9:00 до 12:00 в ближайшую субботу проведут:

председатель Брестского облсовета депутатов Наркевич Юрий Иосифович – (8-016) 221-31-21;

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович – (8-021) 222-22-22;

заместитель председателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич – (8-023) 233-12-37;

заместитель председателя Гродненского облисполкома Пранюк Виктор Францевич – (8-015) 273-56-44;

заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович – (8-017) 500-41-60;

управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович – (8-022) 250-18-69;

заместитель председателя Минского горисполкома Цуран Артем Николаевич – (8-017) 222-44-44.

В нашей стране организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных ситуаций. Такая форма работы практикуется с января 2015 года, прямые линии традиционно проводятся по субботам.

Фото из архива БЕЛТА
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