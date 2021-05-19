Прямые телефонные линии пройдут 22 мая в облисполкомах и Мингорисполкоме, передает БЕЛТА.
Телефонные линии с 9:00 до 12:00 в субботу проведут: председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко (80162213121), председатель Витебского облсовета депутатов Владимир Терентьев (80212222222), председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей (80232331237), заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко (80152735644), председатель Минского облсовета депутатов Наталья Якубицкая (80175004160),
заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов (80222501869), заместитель председателя Минского горисполкома Александр Дорохович (80172224444).
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий. Цель – повысить эффективность работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренить факты бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также оперативно решить возникающие у людей проблемные вопросы.
Фото из архива БЕЛТА
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Мингорисполком и облисполкомы проведут 22 мая прямые телефонные линии
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