Прямые телефонные линии пройдут 21 ноября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.
Телефонные линии с 9:00 до 12:00 в субботу проведут:
заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121);
первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222);
управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237);
заместитель председателя Гродненского облисполкома Невера Виталий Иосифович (80152735644);
первый заместитель председателя Минского облисполкома Левкович Сергей Викторович (80175004160);
управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869);
управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).
В Беларуси организовано проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии проводятся с января 2015 года еженедельно по субботам.
Фото: БЕЛТА
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Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 ноября прямые телефонные линии
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