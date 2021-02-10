Мингорисполком и облисполкомы проведут 13 февраля прямые телефонные линии

В субботу, 13 февраля, прямые телефонные линии состоятся в Мингорисполкоме и облисполкомах, пишет БЕЛТА.
Сообщается, что телефонные линии с 9:00 до 12:00 в субботу проведут:
заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121);
заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222);
управляющая делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237);
заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644);
заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович (80175004160);
первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Уласевич Анатолий Васильевич (80222501869);
управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).
Фото: БЕЛТА
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