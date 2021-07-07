Мингорисполком и облисполкомы проведут 10 июля прямые телефонные линии

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Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162213121),первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222),первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Чеснок Игорь Николаевич (80232331237),председатель Гродненского облсовета депутатов Жук Игорь Георгиевич (80152735644),председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Уласевич Анатолий Васильевич (80222501869),заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).Напомним, в Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий. Их проводят с целью повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.