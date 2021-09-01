Мингорисполком и облисполкомы 4 сентября проведут прямые телефонные линии

Прямые телефонные линии пройдут 4 сентября с 9:00 до 12:00.Задать вопросы заместителю председателя Брестского облисполкома Ольшевскому Вадиму Ивановичу можно по номеру (8-016) 221-31-21.Первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич будет отвечать на вопросы граждан по телефону (8-021) 222-22-22.Также в субботу состоится прямая линия с председателем Гомельского облисполкома Соловьем Геннадием Михайловичем. Номер телефона – (8-023) 233-12-37.Номер для обращений к заместителю председателя Гродненского облисполкома Невере Виталию Иосифовичу – (8-015) 273-56-44.Направлять вопросы заместителю председателя Минского облисполкома Курленко Денису Николаевичу можно по телефону (8-017) 500-41-60.Заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович ответит на вопросы, которые граждане будут задавать по номеру (8-022) 250-18-69.Телефон заместителя председателя Мингорисполкома Трущенко Юрия Владимировича – (8-017) 222-44-44.Облисполкомы и Мингорисполком проводят прямые линии каждую неделю в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов.