Мингорисполком и облисполкомы 25 апреля проведут прямые телефонные линии

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:первый заместитель председателя Брестского облисполкома Ребковец Валерий Васильевич (80162213121),председатель Витебского областного Совета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222),заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232331237),заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),заместитель председателя Могилевского облисполкома Пархамович Руслан Викторович (80222501869),заместитель председателя Минского горисполкома Цуран Артем Николаевич (80172224444).В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом "прямых линий" для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. "Прямые линии" стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.