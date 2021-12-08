Мингорисполком и облисполкомы 11 декабря проведут прямые телефонные линии

Телефонные линии с 09:00 до 12:00 проведут:заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович ((8-016) 221-31-21);управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович ((8-021) 222-22-22);заместитель председателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич ((8-023) 233-12-37);первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Валеватый Юрий Николаевич ((8-015) 273-56-44);заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович ((8-017) 500-41-60);первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Уласевич Анатолий Васильевич ((8-022) 250-18-69);заместитель председателя Минского горисполкома Цуран Артем Николаевич ((8-017) 222-44-44).В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии проводятся по субботам с января 2015 года.