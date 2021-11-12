Минфин: введение прогрессивной шкалы ставок подоходного налога сейчас не рассматривается

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, информирует БЕЛТА.
«В настоящий момент какие-то существенные изменения налоговой модели в части дополнительного налогообложения сверхпотребления либо прогрессивной шкалы ставок подоходного налога нами не рассматриваются», – отметил Дмитрий Кийко. Он пояснил: «Мы считаем, что они не дадут значимых фискальных эффектов, в том числе в связи с тем, что у нас в Беларуси небольшое имущественное расслоение, в том числе по доходам граждан. Кроме того, может осложниться налоговое администрирование».
В Минфине полагают, что налоговая система должна трансформироваться в части расширения налоговой базы. «Это вовлечение в налогообложение тех оборотов, которые сегодня по тем или иным причинам не попадают под основные налоги. Например, электронная торговля с иностранных торговых площадок. Со следующего года НДС на электронную торговлю мы расширяем на нерезидентов. Второе основное направление – совершенствование порядка применения налоговых льгот и их сокращение», – указал Дмитрий Кийко.
Он подчеркнул: «При этом мы не забываем о том, что должны сохраняться стимулирующие меры, которые будут поддерживать и обеспечивать экономический рост».