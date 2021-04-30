Минфин: внешний госдолг Беларуси в марте уменьшился на 2,4% – до 18,1 млрд долларов

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БЕЛТА

В январе – марте привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 171,5 млн долларов, в том числе 122,7 млн долларов – правительства России, 40,3 млн долларов – МБРР, 8,3 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая, 0,2 млн долларов – ЕБРР и СИБ.Погашение внешнего государственного долга в январе – марте составило 568,7 млн долларов, из которых 242,7 млн долларов – правительству России, 189,9 млн долларов – банкам Китая, 112,1 млн долларов – ЕФСР, 22 млн долларов – МБРР, 1,5 млн долларов – ЕБРР и СИБ, 0,5 млн долларов – Товарно-кредитной корпорации США.Государственный долг Беларуси на 1 апреля составил 59,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 1,5 млрд рублей, или на 2,7%.Внутренний государственный долг на 1 апреля составил 11,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.В январе – марте размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 721 млн долларов.