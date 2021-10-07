Минфин рассказал, кто из владельцев квартир сохранит льготу по новому проекту Налогового кодекса

Законопроектом предусмотрено, что с 1 января 2022 года физические лица, имеющие в собственности или принятые по наследству жилые помещения в многоквартирном или блокированном жилом доме (доли в праве собственности или в наследстве на указанное имущество), становятся плательщиками налога на недвижимость.Отмечается, что эта льгота сохраняется для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста (или имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста), признанных недееспособными, проходящих альтернативную службу, а также инвалидов I и II группы, несовершеннолетних детей, членов многодетных семей, военнослужащих срочной военной службы, участников Великой Отечественной войны и иных лиц, имеющих право на льготное налогообложение в соответствии с законом "О ветеранах".Подлежащая к уплате сумма налога на недвижимость в отношении жилых помещений определяется исходя из расчетной стоимости 1 кв. м типового капитального строения (здания, сооружения) на 1 января, общей площади жилого помещения и ставки налога в размере 0,1%, рассказали в ведомстве.Так, например, при реализации указанных подходов налог на недвижимость на стандартную квартиру площадью 60 кв. м в год составит от 27 рублей в районных центрах до 48,6 рублей в Минске, что сопоставимо с налоговой нагрузкой на владельцев жилых домов.– добавили в Минфине.