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  2. В Минфине рассказали, что ресурсов для устойчивости бюджета достаточно

В Минфине рассказали, что ресурсов для устойчивости бюджета достаточно

Министерство финансов Беларуси готово принять меры для устойчивости бюджета на фоне ситуации с ценами на нефть и коронавирусом COVID-19, если возникнет такая необходимость, передает БЕЛТА слова министра финансов Беларуси Максима Ермоловича.

— Мы мониторим ситуацию с бюджетом и доходами в I квартале. Пока ситуация развивается так, что мы работаем практически в штатном режиме. Доходов поступает достаточно, чтобы профинансировать все заявленные на I квартал платежи, — отметил Максим Ермолович.

Что касается дополнительных расходов из-за ситуации с коронавирусом, то, по словам министра, ресурсов достаточно. Эти дополнительные расходы никак не отражаются на финансировании стандартных бюджетных расходов, подчеркнул он.

— Министерство финансов, конечно же, имеет в запасе план действий на тот случай, если уровень доходов бюджета снизится по сравнению с первоначальным планом. Мы уже проводим оценку расходов бюджета, которые в этой ситуации могут быть сокращенысмотрим, от каких расходов можно отказаться без ущерба качеству бюджетных услуг, — пояснил Максим Ермолович.

Финансирование, модернизацию и строительство социальных объектов эти сокращения не должны затронуть. 

— Сокращение может коснуться расходов на содержание административного персонала, закупки, расходов, связанных с госорганами, местными органами власти, — уточнил он. 

Определенные расходы могут быть перенесены на более поздние сроки.

По словам Максима Ермоловича, в текущем году часть средств уже удалось сэкономить благодаря теплой зиме: меньше бюджетных средств было потрачено на коммунальные платежи бюджетных организаций.

— Полная оценка бюджета еще впереди. Надо посмотреть, что будет происходить по итогам I квартала, какие доходы бюджета будут сформированы в апреле, какие объемы квартальных платежей по основным налогам — на прибыль и НДС. И исходя из этого строить более долгосрочные планы, — отметил он.

Что касается устойчивости базовых бюджетных расходов, в том числе расходов на зарплаты, Минфин подготовился к этой ситуации в прошлом году, и резервы есть.

— За счет профицита прошлого года мы управляем текущей ситуацией и способны все кассовые разрывы при исполнении бюджета закрывать собственными ресурсами, не прибегая к заимствованиям на внутреннем рынке или помощи банков. Все задачи со своевременным финансированием бюджетных расходов мы решаем. Установленная Главой государства цель по зарплатам бюджетников не ниже 80% от средней по стране Минфином выполняется. И мы будем прилагать все усилия, чтобы до конца года она безусловно выполнялась, — отметил Максим Ермолович.

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