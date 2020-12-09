Минфин: прирост расходов на социальную сферу в 2021 году составит более трех миллиардов рублей

Прирост расходов на социальную сферу в 2021 году составит более трех миллиардов рублей. Об этом сообщила журналистам по итогам выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики "О предлагаемых мерах по обеспечению сбалансированности республиканского и местных бюджетов в 2021 году" начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Татьяна Астрейко.
– Я хочу заверить, что, несмотря на отдельные сложности, которые возникают в связи с тем, что мир находится под влиянием пандемии коронавируса, бюджет чувствует себя уверенно на будущий год. Поэтому мы готовы обеспечить социальную сферу всем необходимым как в части заработной платы работников бюджетных организаций (это более 800 тысяч человек), так и в организации лечебного, образовательного процессов, социальной адресной поддержки всем наиболее нуждающимся категориям населения, – рассказала Татьяна Астрейко.
Начальник управления отметила, что населению оказывается поддержка по всем возможным каналам из республиканского и местных бюджетов, из бюджета Фонда социальной защиты:
– И новый год пополнится новыми мерами поддержки, ориентированными именно на удовлетворение потребностей населения. В качестве примера могу привести меры по поддержке семей при появлении первенцев. В республиканском бюджете заложены средства на финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатной попытки экстракорпорального оплодотворения. Эту помощь получат около 2 тысяч пар. Три специализированные клиники уже готовы принять это финансирование, чтобы осчастливить родителей появлением детей в семье, – подчеркнула она.
Речь идет о 12 миллионах рублей, пояснила Татьяна Астрейко. По ее словам, сегодня люди полагаются на собственные ресурсы, а также на кредитование, которое идет при поддержке республиканского бюджета.
– Поэтому можем сказать однозначно, что это будет более доступно, поскольку процедура дорогостоящая, – сказала Татьяна Астрейко.
Кроме того, продолжится реализация программ семейного капитала.
– С момента принятия указа открыто более 91 тысячи депозитов семейного капитала. В этом году – около 8 тысяч. В будущем году еще 14 тысяч семей смогут пополнить свои семейные бюджеты, чтобы максимально реализовать потребности по строительству жилья, получению медицинских услуг, реализации платного образования, допустим, в отношении детей, – добавила начальник управления.
Также растет заработная плата в бюджетной сфере, сообщила Татьяна Астрейко. Прибавку к заработку получат абсолютно все работники бюджетных организаций. Дополнительные ресурсы – особая забота государства – проявлена в отношении отдельных категорий работников сферы образования (воспитателей, помощников воспитателей), культуры, а также социальной защиты.
Фото: БЕЛТА
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Минфин: прирост расходов на социальную сферу в 2021 году составит более трех миллиардов рублей
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