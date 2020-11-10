По итогам года бюджет может недополучить около 3 миллиардов рублей доходов. Об этом заявил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов. По его словам, за 10 месяцев года есть определенный недобор доходов.
– Факторы известные. Это связано с замедлением работы экономики во втором и третьем кварталах в связи с коронавирусной инфекцией. Определенные сложности возникли, что отразилось на прибыльности организаций. По первому кварталу были сложности с поставками нефти – были меньшие объемы поставок, чем планировалось. Поэтому есть недопоступления по этим платежам. В целом по году мы видим что недопоступит около 2,5–3 миллиардов рублей доходов по этим факторам.
Говоря о том, чем эти выпадающие статьи дохода могут быть замещены, министр отметил, что несколько лучше, чем планировалось, поступают таможенные пошлины от реализации калийных удобрений.
– Мы оцениваем, что будет несколько больше поступлений по НДС. Поэтому в целом сможем часть недобора перекрыть и задействуем остатки на сумму около миллиарда рублей для того, чтобы дефицит бюджета в этой части профинансировать. Срывов не будет.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
763
Минфин: по итогам года бюджет может недополучить около 3 миллиардов рублей доходов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter