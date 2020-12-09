Минфин: на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году предусмотрено выделить 50 миллионов рублей

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– рассказала Татьяна Астрейко.Начальник управления отметила, что стоимость лечения от коронавирусной инфекции в зависимости от тяжести заболевания составляет в расчете на одного пациента от 300 до 3300 рублей.– добавила она.