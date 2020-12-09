На закупку вакцины от коронавируса в 2021 году предусмотрено выделить 50 миллионов рублей. Об этом сообщила журналистам начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Татьяна Астрейко по итогам выездного заседания Президиума Совета Республики на тему "О предлагаемых мерах по обеспечению сбалансированности республиканского и местных бюджетов в 2021 году".
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– Мы готовы к противодействию коронавирусной инфекции. В этом году на эти цели уже направлено около 500 миллионов рублей в виде прямых выплат. В следующем году мы тоже готовы дать достойный отпор. К примеру, Министерству здравоохранения предусматривается 50 миллионов рублей на закупку 2 миллионов доз вакцины от коронавируса, – рассказала Татьяна Астрейко.
Начальник управления отметила, что стоимость лечения от коронавирусной инфекции в зависимости от тяжести заболевания составляет в расчете на одного пациента от 300 до 3300 рублей.
– Если сравнить, то закупка вакцины в расчете на человека 30 рублей дает значимый эффект. Мы сможем не только сформировать коллективный иммунитет в обществе, но еще значительно сэкономить средства для того, чтобы эти ресурсы были направлены на оснащение и укрепление системы здравоохранения в целом, – добавила она.
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Минфин: на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году предусмотрено выделить 50 миллионов рублей
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Фото: Алексей МАТЮШ