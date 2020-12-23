Минфин: инвестиции государства в так называемый «детский бюджет» в 2021 году составят около 12 млрд рублей

Специалист рассказала, что с 2015 года в нашей стране открыто более 92 тысяч депозитов «Семейный капитал».По словам Татьяны Астрейко, за 11 месяцев таким правом уже воспользовались около 27 тысяч многодетных семей, из них более 24 тысяч – для решения жилищного вопроса, 1,6 тысячи – на образование, 1,2 тысячи – на оплату медицинских услуг.Полная версия интервью будет опубликована в одном из ближайших номеров газеты «Рэспубліка».