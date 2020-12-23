Инвестиции государства в будущие поколения – так называемый «детский бюджет» – в 2021 году составят около 12 млрд рублей, или 8% к ВВП. Об этом корреспонденту sb.by рассказала начальник Главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Татьяна Астрейко, комментируя социальную направленность бюджета-2021:
– Благодаря этому наша страна занимает 25-ю позицию в рейтинге стран, благоприятных для материнства (среди 179 оцениваемых государств). А по оценкам ООН Беларусь входит в группу стран с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала (53-е место из 189).
Специалист рассказала, что с 2015 года в нашей стране открыто более 92 тысяч депозитов «Семейный капитал».
– В 2021-м еще около 14 тысяч семей получат в свое распоряжение средства семейного капитала (расходы государства составят 342 млн рублей). Напомню, Указом Президента № 345 программа семейного капитала не только продлена до 2024 года, но и претерпела качественные изменения, ориентированные на интересы семей, воспитывающих детей. С 2020 года государственные приоритеты в вопросах управления семейным капиталом сместились в сторону поддержки многодетных семей в период наибольшей нуждаемости – по принципу «здесь и сейчас». Речь идет о праве досрочного использования средств семейного капитала.
По словам Татьяны Астрейко, за 11 месяцев таким правом уже воспользовались около 27 тысяч многодетных семей, из них более 24 тысяч – для решения жилищного вопроса, 1,6 тысячи – на образование, 1,2 тысячи – на оплату медицинских услуг.
– Сегодня семейный капитал равен 22 500 рублей и для сохранения его покупательной способности ежегодно будет индексироваться на величину индекса потребительских цен.
Полная версия интервью будет опубликована в одном из ближайших номеров газеты «Рэспубліка».
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Минфин: инвестиции государства в так называемый «детский бюджет» в 2021 году составят около 12 млрд рублей
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Фото: Александр КУШНЕР