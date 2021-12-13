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  2. Минеральных удобрений к яровому севу 2022 года сейчас накоплено на 29 процентов больше, чем в декабре 2020-го

Минеральных удобрений к яровому севу 2022 года сейчас накоплено на 29 процентов больше, чем в декабре 2020-го

Об этом сообщила начальник отдела агрохимии и защиты растений главного управления растениеводства Минсельхозпрода Екатерина Кулешова.


Количество азота теперь превышает прошлогоднее на 13 процентов, калия --- 42, фосфора -- 31. Под озимый сев всех удобрений также было на 16 процентов больше, чем осенью 2020 года. Все это создает хорошую основу будущего урожая. Ведь не зря земледельцы говорят: как землю накормишь, так она тебя и отблагодарит.

Однако успокаиваться рано. Всем хозяйствам надо активно запасаться удобрениями, делать это максимально зимой, а не накануне сева.

gedroiz@sb.by

Фото БЕЛТА

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