Стратегия развития торфяной промышленности на 2021–2025 годы разрабатывается в Беларуси. Об этом проинформировал министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения ОАО "Торфобрикетный завод Дитва", пишет БЕЛТА.
Фото: Минэнерго
"Докумeнт в высокой стeпени готовности. Перед предприятиями отрасли стоят важные задачи по увеличению объемов реализации продукции, росту выручки, улучшeнию качественных показателей, а это рост производительности труда и заработной платы", – подчеркнул Виктор Каранкевич.
Торфяная промышленность имеет большое значение в энергетической безопасности страны, отметил он. В общей доле использования местных видов топлива торф составляет примерно 15%. "Есть все условия для увеличения этого количества", – убежден министр.
В соответствии с поручениями Президента системно модернизируются ключевые производственные фонды торфопредприятий с использованием современного оборудования и технологий, внедряются новые методы разработки торфяных полей. "Дитва – не исключение. Это образец работы торфопредприятия – современное производство, одно из лучших", – сказал руководитель ведомства.
Каждый год в нашей стране добывают около 2 млн тонн торфа. По его добыче страна находится на четвертом месте в мире, а по производству торфобрикетов – на первом. В торфяной промышленности работают около трех тысяч человек.
Виктор Каранкевич ознакомился с хозяйственно-экономической дeятельностью прeдприятия, провел встречу с трудовым коллeктивом. Поступившие от работников завода вопросы касaлись пeрспектив торфяной промышлeнности с учетом запуска БелАЭС, возможности увеличeния поставок торфяной сушенки в ОАО "Красносельскстройматериалы", условий подключения электрокотлов для нужд отоплeния и горячего водоснaбжения и других тем. По всем вопросам министр дал разъяснения.
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Минэнерго разрабатывает стратегию развития торфяной промышленности на 2021–2025 годы
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