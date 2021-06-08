Минэнерго предлагает обсудить вопросы строительства распределительных электросетей

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На общественное обсуждение вынесены проекты двух нормативных правовых актов: Указа Президента "О строительстве распределительных электрических сетей" и постановления Совета Министров о реализации данного указа.Отмечается, что проект указа разработан в целях расширения использования населением электроэнергии для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления в существующей индивидуальной жилой застройке, а также решения отдельных проблемных вопросов, касающихся финансирования строительства распределительных электрических сетей при уплотнении жилой застройки и для обособленных жилых домов.Проект постановления направлен на установление порядка реконструкции и проектирования распределительных электросетей для электроснабжения существующей индивидуальной жилой застройки. Также он включает порядок расчета размера частичного возмещения средств граждан, участвовавших в финансировании строительства данных электросетей при подключении к ним новых потребителей.Свои замечания и предложения можно высказать в специальных темах на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 июня.