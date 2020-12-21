Минэнерго планирует за следующий год оценить возможность строительства второй АЭС в Беларуси

, – сказал Виктор Каранкевич.По его словам, соответствующие органы госуправления сейчас ведут изыскательскую работу, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования.Как сообщалось, белорусская сторона и Госкорпорация "Росатом" обсуждают строительство второй АЭС в Беларуси.Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году, второй – в I полугодии 2022 года.