Минэнерго: нота протеста Литвы по АЭС – часть большой информкампании против Беларуси

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– сказали в пресс-службе.Белорусская АЭС соответствует необходимым требованиям ядерной безопасности, подчеркнули в Минэнерго. Это не раз подтверждали авторитетные международные организации, в том числе МАГАТЭ, ENSREG, Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные станции. Буквально на днях на БелАЭС ожидают очередную миссию международных экспертов.Строительство второго энергоблока атомной станции выходит на финишную прямую. В декабре планируется приступить к загрузке в реактор блока свежего ядерного топлива. Все работы, проводимые на АЭС, осуществляются под строгим контролем Госатомнадзора и других надзорных органов., – подчеркнули в пресс-службе.