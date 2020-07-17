Минэнерго: Беларусь ведет переговоры с "Газпромом" об уменьшении цены на газ в 2020–2021 годах

(по цене на газ на 2020 год. – Прим. ред.)– подчеркнул Виктор Каранкевич на полях Евразийского межправительственного совета.Отмечается, что конкретные цифры называть пока рано, это предмет переговоров., – добавил Виктор Каранкевич.Отвечая на вопрос об урегулировании разногласий, появившихся по стоимости газа с учетом его калорийности, министр отметил:Стоимость российского газа для Беларуси в 2020 году составляет 127 долларов за 1 тыс. куб.м.