Беларусь ведет переговоры с ПАО "Газпром" об уменьшении стоимости газа в 2020–2021 годах, рассказал журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, пишет БЕЛТА.
"Вопрос есть, переговоры продолжаются (по цене на газ на 2020 год. – Прим. ред.). В этой ситуации переговоры по ценообразованию ведутся, и это касается и 2021 года. И они будут вестись", – подчеркнул Виктор Каранкевич на полях Евразийского межправительственного совета.
Отмечается, что конкретные цифры называть пока рано, это предмет переговоров. "Вопросы рассматриваются по ценообразованию на природный газ, чтобы эта цена была конкурентоспособная, в первую очередь для наших субъектов хозяйствования. Переговоры не заканчиваются. Вопрос на 2021 год пока еще открыт", – добавил Виктор Каранкевич.
Отвечая на вопрос об урегулировании разногласий, появившихся по стоимости газа с учетом его калорийности, министр отметил: "Это вопрос субъектов хозяйствования. И он обсуждается в рамках субъектов хозяйствования".
Стоимость российского газа для Беларуси в 2020 году составляет 127 долларов за 1 тыс. куб.м.
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Минэнерго: Беларусь ведет переговоры с "Газпромом" об уменьшении цены на газ в 2020–2021 годах
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