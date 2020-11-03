Минэкономики: суммарный объем поддержки по 143 Указу Президента составил более 67 млн рублей

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 1 октября 2020 года налоговые льготы и преференции в рамках Указа Президента №143 получили более 47 тыс. плательщиков на сумму более 36,5 млн рублей. В том числе были уменьшены ставки единого налога для более чем 46 тыс. плательщиков на сумму 12,5 млн. рублей.Возможностью получения отсрочек и снижения сумм арендных платежей и оплате государственного имущества, проданного с отсрочкой его оплаты воспользовались 7,3 тыс. плательщиков на сумму 30,8 млн рублей.Напомним, Правительство готовит предложения по продлению срока действия Указа №143 Президента. В ближайшее время данный вопрос будет активно прорабатываться с бизнес-ассоциациями.